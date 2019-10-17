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Культура

Коллектив хора русской песни «Сударушки» отмечает в Псковской области 30 лет

17 октября 2019 года, 15:51

В воскресенье, 20 октября, в 14.00 в Славковском сельском доме культуры в Порховском районе состоится чествование Народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Сударушки», которому в октябре исполняется 30 лет со дня его основания.

Первым руководителем и создателем коллектива была директор СДК Трофимова Галина Васильевна. С 1998 года хор возглавила выпускница Псковского областного училища культуры Светлана Ивановна Коломенская.

«Поздравляем коллектив с юбилеем! Выражаем огромную благодарность руководителю и участникам за высокий профессионализм и преданность русской народной песне. Желаем творческого долголетия, благополучия и успехов!» - говорится в поздравлении областного Центра народного творчества.

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