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Общество

«ЛЕНТА» приглашает псковичей на «Семейный квест» и интерактивную программу с подарками

17 октября 2019 года, 14:37

В субботу, 19 октября, в 12.00 в гипермаркете «ЛЕНТА» на Рижском проспекте в Пскове пройдёт вкусный и весёлый праздник. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор мероприятия – «Комсомольская правда – Псков».

В этот день, совершая привычные покупки, жители и гости Пскова смогут стать участниками интерактивной программы. Посетителям предложат подкрепиться и попробовать продукцию, которую производит кулинарный цех «ЛЕНТЫ». В процессе дегустаций покупателей ждут интерактивная программа с конкурсами и викториной. Наиболее активных посетителей ждут призы и подарки из ассортимента магазина.

Кроме того, «ЛЕНТА» приготовила «Семейный квест». Имена участников станут известны совсем скоро. Их отберет сам магазин из числа постоянных покупателей. Выполнив определенные задания, участники квеста смогут стать обладателями подарочных карт на 15000, 8000 или 3000 рублей. 

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