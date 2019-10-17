Псковские единороссы сегодня будут выбирать кандидата в главы Пскова

В четверг, 17 октября, в областном центре пройдёт конференция Псковского городского отделения партии «Единая Россия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Одним из основных вопросов повестки станет тема «О кандидатуре на должность главы муниципального образования «Город Псков» - главы города Пскова, замещаемую путем избрания из числа депутатов Псковской городской Думы».

Напомним, в мае нынешнего года глава Пскова Иван Цецерский досрочно сложил полномочия. Исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская.