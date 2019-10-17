Стало известно, как преобразится памятник «Купол» к 20-летию подвига 6-й роты

К 20-летию подвига 6-й роты начался ремонт памятника «Купол». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Конструкции памятника утратили несущую способность и устойчивость, в связи с чем будут демонтированы купол, стропы и фундамент.

Затем будут проведены земляные работы и устроен новый фундамент, отвечающий необходимым требованиям. Стропы парашюта выполнят из черного металла и увеличат их сечение для достижения необходимых несущих способностей. Каркас купола выполнят из нержавеющей стали и покроют фибробетоном. Это позволит продлить срок службы деталей памятника с учетом климатических условий.

Гранитный декор основания монумента и композиция «Выжженная земля» будут полностью воссозданы. Имена героев-десантников планируется выгравировать на гранитных плитах, чтобы они не подвергались воздействию окружающей среды. Центральная свеча будет отреставрирована. Также будет благоустроена территория.

Работы планируется закончить до юбилейной даты, 1 марта 2020 года.

Памятник 6-й роте («Купол») - монумент в деревне Череха Псковской области, призванный увековечить память о подвиге 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.