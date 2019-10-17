Сбивший насмерть девочку на проспекте Энтузиастов мотоциклист считает приговор слишком суровым и подал апелляцию

- Буквально сегодня утром пришло уведомление из суда о том, что они подали апелляцию 7 октября. Считают приговор слишком серьезным — просят колонию общего режима заменить на колонию-поселение и срок тоже меньше.

Только недавно был вынесен приговор мотоциклисту . Казалось, в громком деле поставлена точка. Но нет: адвокат виновного решил подать апелляцию. Об этом рассказала «Псковской правде» мама погибшей девочки, Мария Захарова:

Мать, конечно же, расстроена. Только в этой трагедии суд поставил точку своим приговором, как вот тебе — продолжение. Снова суды, слезы, воспоминания, переживания.

- Я верю, что приговор оставят без изменений, - заметила Мария Захарова. - Но все равно страшно. Не знаю, что буде дальше. Ещё мне кажется, они так тянут время, чтобы виновный как можно дольше провел времени в СИЗО. Ведь там сутки идут за полтора: он отсидел 10 дней, а ему засчитали 15. Только я подумала, что все закончилось, как тут — все по новой. Тяжело это, но выбора нет.

Суд состоялся 26 сентября. Мотоциклист был признан виновным, его приговорили к 4-м годам лишения свободы колонии общего режима и выплатить компенсацию семье погибшего ребенка в 1,5 миллиона рублей.