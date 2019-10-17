Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Происшествия

Сбивший насмерть девочку на проспекте Энтузиастов мотоциклист считает приговор слишком суровым и подал апелляцию

17 октября 2019 года, 11:49

Только недавно был вынесен приговор мотоциклисту. Казалось, в громком деле поставлена точка. Но нет: адвокат виновного решил подать апелляцию. Об этом рассказала «Псковской правде» мама погибшей девочки, Мария Захарова:

- Буквально сегодня утром пришло уведомление из суда о том, что они подали апелляцию 7 октября. Считают приговор слишком серьезным — просят колонию общего режима заменить на колонию-поселение и срок тоже меньше.

Сбивший насмерть девочку на проспекте Энтузиастов мотоциклист считает приговор слишком суровым и подал апелляцию
Всего четыре года дали мотоциклисту, сбившего на смерть маленькую Веру.
Фото ПАИ.

Мать, конечно же, расстроена. Только в этой трагедии суд поставил точку своим приговором, как вот тебе — продолжение. Снова суды, слезы, воспоминания, переживания.

- Я верю, что приговор оставят без изменений, - заметила Мария Захарова. - Но все равно страшно. Не знаю, что буде дальше. Ещё мне кажется, они так тянут время, чтобы виновный как можно дольше провел времени в СИЗО. Ведь там сутки идут за полтора: он отсидел 10 дней, а ему засчитали 15. Только я подумала, что все закончилось, как тут — все по новой. Тяжело это, но выбора нет.

Суд состоялся 26 сентября. Мотоциклист был признан виновным, его приговорили к 4-м годам лишения свободы колонии общего режима и выплатить компенсацию семье погибшего ребенка в 1,5 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мама 6-летней Верочки: Мотоциклист сбил дочку, пытаясь спасти себя
Напомним, страшная авария, где погибла 6-летняя Верочка Захарова, произошла 7 апреля 2019 года на проспекте Энтузиастов в Пскове. Вместе с родителями и младшими братьями-двойняшками девочка переходила пешеходный переход, когда мотоцикл на всей скорости врезался в нее. По результатам экспертизы водитель был пьян, и даже не имел прав управления мотоциклом.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На 1,5 миллиона рублей выписали штрафов в Псковской области за нарушение законов о продаже алкоголя
Елена Полонская: Я готова работать много, активно и честно
В Псковской области предлагают продлить время продажи алкоголя до 22:00
Михаил Ведерников призвал единороссов проголосовать за Елену Полонскую
В Гдовском районе рабочие вышли на дорогу из-за поста в соцсетях
На тренировку с кинологом псковичам советуют брать с собой колбасу
Ремонт улиц Пароменской и Киселева в Пскове должен завершится в ноябре
Коллектив хора русской песни «Сударушки» отмечает в Псковской области 30 лет
«ЛЕНТА» приглашает псковичей на «Семейный квест» и интерактивную программу с подарками

Комментарии

Авторизация
любовь
13:40 17.10.2019

вот сука ничего святого!сел за руль пьяный уже убийца!

СЮЖЕТЫ

Гибель девочки в Пскове из-за мотоциклиста
В псковской больнице умерла девочка, сбитая мотоциклистом на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенку было шесть лет.
Сбивший насмерть девочку на проспекте Энтузиастов мотоциклист считает приговор слишком суровым и подал апелляцию
Нелепый приговор
Всего четыре года дали мотоциклисту, сбившего на смерть маленькую Веру
Мотоциклисту, насмерть сбившему девочку в Пскове, грозит 7-летний тюремный срок
Жизнь до и после
Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)

Посмотреть весь сюжет

Выжила в чаще

Происшествия
10 октября 09:28

Выжила в чаще

Неделю без еды провела бабушка в гдовских лесах, спасаясь песнями
Не вынес тяжести

Происшествия / ЧП
8 октября 13:01

Не вынес тяжести

В Псковской области каждый седьмой мост может оказаться опасным
Смертельная тренировка

Происшествия / ЧП
4 октября 18:05

Смертельная тренировка

10-летний великолучанин погиб, тренируясь на велосипеде на дороге. Потому что доехать до велоцентра непросто