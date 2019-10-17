Через две недели из Пскова в Петербург отправится первая ночная «Ласточка»

Первая ночная «Ласточка» отправится из Пскова в Санкт-Петербург 1 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Электропоезд № 816 отправится из Пскова в 22.40 и прибудет на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 2.10. Из северной столицы электропоезд отправится в 23.30 с Балтийского вокзала и прибудет в Псков в 3.00. Билеты на первую ночную «Ласточку» уже в продаже.

Напомним, ранее был запущен дневной скоростной поезд «Ласточка» по направлению «Псков - Санкт-Петербург», который теперь курсирует трижды в день.