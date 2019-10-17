Ещё одно дерево Финском парке Пскова готовится пасть жертвой бобров (ФОТО)

«Бобры корректируют пейзаж. Пропало деревце», - написала на своей страничке в «Фейсбук» руководитель пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов Татьяна Никитина, прикрепив недавно сделанный снимок.

В Пскове бобры вновь проявляют чудеса активности: очередное дерево в Финском парке готовится к падению после ночного труда грызунов.

Напомним, бобры облюбовали этот уголок города уже давно. Периодически в социальных сетях появляются то фотографии самих бобров, то деревьев, которые они попробовали на зубок. Один из недавних таких снимков сделал депутат областного Собрания Анатолий Тиханов.