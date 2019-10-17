Ещё одно дерево Финском парке Пскова готовится пасть жертвой бобров (ФОТО)

В Пскове бобры вновь проявляют чудеса активности: очередное дерево в Финском парке готовится к падению после ночного труда грызунов.
«Бобры корректируют пейзаж. Пропало деревце», - написала на своей страничке в «Фейсбук» руководитель пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов Татьяна Никитина, прикрепив недавно сделанный снимок.
По словам пользователей соцсетей, численность бобров заметно увеличилась за последнее время.
Фото Татьяны Никитиной.
Напомним, бобры облюбовали этот уголок города уже давно. Периодически в социальных сетях появляются то фотографии самих бобров, то деревьев, которые они попробовали на зубок. Один из недавних таких снимков сделал депутат областного Собрания Анатолий Тиханов.