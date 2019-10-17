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Общество

В псковских автобусах изменится освещение ради удобства работы кондукторов

17 октября 2019 года, 10:02

Для улучшения условий работы кондукторов в салонах псковских автобусов изменится освещение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Первый борт уже выходил на линию в ночь с 16 на 17 октября. Второй борт, оснащенный светодиодной лентой, планируется протестировать 17 октября. Специалистам необходимо провести замеры энергопотребления, освещаемости, физиологических аспектов для выбора наиболее оптимального варианта моделей оборудования.

Добавим, что с применением светодиодного оборудования, энергопотребление автобуса снижается в два раза. Это позволяет снизить нагрузку на генератор и обеспечить более стабильную работу всей электрики в автобусе.

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