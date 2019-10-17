Любители шансона соберутся в Пскове, чтобы разучить популярную песню

В субботу, 26 октября 13.00, в камерном зале Псковского областного Центра народного творчества (улица Некрасова, дом 10) состоится первая встреча участников Клуба любителей русского шансона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра.

В ходе творческой встречи гости увидят видео обзор о творчестве Советского и российского певца, музыканта, композитора и поэта-песенника Анатолия Днепрова. Прозвучит музыкальный блок с участием псковского вокалиста, исполнителя популярных и авторских песен — Юрия Юдина.

Все желающие разучат популярное вокальное произведение в жанре «шансон». Ведущий встречи – Лауреат IV Международного фестиваля русского шансона и городского романса «Владимирский централ» (Владимир), автор-исполнитель — Вячеслав Рахман.