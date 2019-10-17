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Общество

Жители Новосокольнического района готовят вопросы для зампрокурора области

17 октября 2019 года, 09:37

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в октябре этого года проведет личный прием граждан в прокуратуре Новосокольнического района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области, необходимо в срок до 18 октября обратиться к прокурору Новосокольнического района Михаилу Паршину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: Новосокольники, улица Тихмянова, дом 24.

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