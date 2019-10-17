На творческую встречу со скульптором Юрием Шевелевым приглашают псковичей

В четверг, 24 октября в 15.00 псковичей и гостей города приглашают на очередную встречу из цикла «Творчество без границ», которая познакомит с талантливыми и творческими людьми. Встреча пройдет по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 10. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Во время мероприятия состоится знакомство с художником и скульптором Юрием Владимировичем Шевелевым. Гостям предоставят уникальную возможность не только познакомиться с изделиями, выполненными автором в разных техниках (резьба по дереву, ковка, лепка), но и узнать о технических и художественных тонкостях данного ремесла.

В программе так же примут участие поэт, исполнитель, художник Вячеслав Энгельсович Долгов из Порхова и юный музыкант Арсений Зимин из Пскова.