Включение нового светофора на улице Юбилейной в Пскове состоится утром 17 октября

Новый светофор заработает на улице Юбилейной в Пскове 17 октября. Его включение произойдёт около 9.00 на уровне дома №14 по улице Молодова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Светофор оснащен табло для пешеходов: по нажатию кнопки включается пешеходная фаза работы объекта, что позволяет повысить безопасность на пешеходном переходе и избежать заторов транспорта. Кроме того, объект оборудован таймером с обратным отсчетом времени.

Напомним, реконструкция участка улицы Юбилейной в Пскове от моста 50-летия Октября до перекрестка с Рижским проспектом протяженностью около 2,5 километров проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».