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Культура

Псковичей приглашают на Всероссийской семинар «Дети и традиционная народная культура»

16 октября 2019 года, 14:37

Жителей Псковской области приглашают принять участие во Всероссийском семинаре «Дети и традиционная народная культура», который пройдёт в Москве 14 и 15 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Семинар будет интересен широкому кругу работников культуры, методистам, руководителям фольклорных коллективов и студентам по народным исполнительским традициям.

По окончании семинара слушателям выдается сертификат Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Подробная информация на этом сайте.

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и отправить ее не позднее 25 ноября по адресу info@folkcentr.ru с пометкой «Дети и традиционная культура». Заявка на участие

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