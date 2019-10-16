«Титан-Полимер»: Причиной неприятия является недостаток информации о проекте предприятия

Руководство «Титан-Полимера» убеждено, что в Псковской области сократилось количество тех, кто негативно оценивал проект строительства предприятия на территории особой экономической зоны «Моглино». Об этом в интервью Псковскому агентству информации сообщил руководитель «Титан-Полимера» Герман Петрушко.

«Часть общественников, которые были настроены негативно по отношению к проекту «Титан-Полимера», потом не скрывали, что им не хватало информации», - заявил он.

Остаются и скептики. «Это полезные люди. С ними можно разговаривать, доказывать, аргументировать», - убежден Герман Петрушко.

Находятся и те, на кого не действуют оценки экспертов или поездки на аналогичные производственные площадки. «Не согласен из принципа: не хочу - и все. Просто «баба яга против», - уточнил он.

Однако все принимаемые усилия, без сомнения, дают результат. Руководитель предприятия подчеркнул, что одним из позитивных примеров конструктивного диалога стала работа с членами Общественной палаты Псковской области. «Секретарь палаты Анатолий Иосифович Мультах с коллегами держит нас «на прицеле». Подготовились и прислали целый перечень очень точных и компетентных вопросов. Мы на них, конечно, подробно ответили, - сказал он. - И если у них появляются еще вопросы или необходимость получить какую-то информацию — мы всегда готовы».