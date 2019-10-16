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Общество

На строительство нового детсада в Овсище планируют потратить более 213 миллионов рублей

16 октября 2019 года, 11:51

Новый детский сад на 270 мест построят в Овсище на улице Алёхина, дом 22. Сумма контракта составляет более 213 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Детский сад разместится в трехэтажном здании, где оборудуют двенадцать групп, спортивный зал и зал для музыкальных занятий, запланирован также монтаж и поставка технологического оборудования групповых, пищеблока, медицинского блока, прачечной и гладильной, пожарных шкафов, административных кабинетов.

Работы планируют закончить к декабрю 2020 года.

Добавим, в Пскове на улице Звёздной и Михаила Егорова идет строительство двух детских садов на 270 мест, а также ясельной пристройки к детскому саду «Снегирек» на 80 мест на улице Народной. Еще одна ясельная пристройка появится на Рижском проспекте у детсада «Золотой ключик».

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