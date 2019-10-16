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Общество

Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

16 октября 2019 года, 10:39

Сотрудники компании «Экопром» вывезли с острова Колпина почти два с половиной кубометра твёрдых бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»
«Экопром» организовал пробный вывоз мусора с Колпина.
Фото пресс-службы компании «Экопром».
«Мусора оказалось не так много, как мы ожидали. Мы, как и планировали, использовали мешковой сбор», – сказал директор компании  Сергей Пайст.

По его словам, о вывозе мусора жителей острова предупредили заранее. Им раздали мешки, которые к назначенному дню нужно было наполнить мусором и принести к причалу.

Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»
Предполагается, что бытовые отходы с острова будут вывозить раз в месяц.
Фото пресс-службы компании «Экопром».

Напомним, компания «Экопром» в Псковской области обслуживает 510 000 человек. В планах до конца 2019 года выйти на цифру 560 000 человек. 

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