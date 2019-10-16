Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

Сотрудники компании «Экопром» вывезли с острова Колпина почти два с половиной кубометра твёрдых бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

«Мусора оказалось не так много, как мы ожидали. Мы, как и планировали, использовали мешковой сбор», – сказал директор компании Сергей Пайст. По его словам, о вывозе мусора жителей острова предупредили заранее. Им раздали мешки, которые к назначенному дню нужно было наполнить мусором и принести к причалу.