Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

Сотрудники компании «Экопром» вывезли с острова Колпина почти два с половиной кубометра твёрдых бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
Сотрудники компании «Экопром» вывезли с острова Колпина почти два с половиной кубометра твёрдых бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
По его словам, о вывозе мусора жителей острова предупредили заранее. Им раздали мешки, которые к назначенному дню нужно было наполнить мусором и принести к причалу.
Напомним, компания «Экопром» в Псковской области обслуживает 510 000 человек. В планах до конца 2019 года выйти на цифру 560 000 человек.