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Общество

На месте взорванной фашистами церкви под Псковом установили памятный мемориал

16 октября 2019 года, 10:02

Мемориал с колоколом на месте взорванной фашистами церкви установили в псковской деревне Добровитки. Открытие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На месте взорванной фашистами церкви под Псковом установили памятный мемориал
Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры.
Фото пресс-службы регионального отделения партии.
Церемония открытия собрала около 80 человек. Ветераны, представители исполнительной власти и общественности, депутаты почтили память погибших и возложили цветы к памятному знаку.

Напомним, в декабре 1943 года во взорванной врагом церкви были заперты и погибли 27 жителей окрестных деревень.

«Мы должны сохранить память обо всех мирных жителях, ставших жертвами фашизма в годы Великой Отечественной войны», - сказал секретарь районного отделения Партии Андрей Неофитов.

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