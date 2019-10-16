На месте взорванной фашистами церкви под Псковом установили памятный мемориал

Мемориал с колоколом на месте взорванной фашистами церкви установили в псковской деревне Добровитки. Открытие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Церемония открытия собрала около 80 человек. Ветераны, представители исполнительной власти и общественности, депутаты почтили память погибших и возложили цветы к памятному знаку.

Напомним, в декабре 1943 года во взорванной врагом церкви были заперты и погибли 27 жителей окрестных деревень.

«Мы должны сохранить память обо всех мирных жителях, ставших жертвами фашизма в годы Великой Отечественной войны», - сказал секретарь районного отделения Партии Андрей Неофитов.