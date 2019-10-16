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Происшествия

В Пскове задержали женщину, подозреваемую в убийстве из-за ревности

16 октября 2019 года, 09:50

В Пскове женщина подозревается в убийстве знакомой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Сообщение об обнаружении тела 43-летней женщины с ножевым ранением брюшной полости поступило в полицию 13 октября.

По версии следствия, к преступлению причастна 37-летняя знакомая погибшей. В указанный вечер она вместе с супругом находилась в гостях у будущей жертвы в квартире на улице Карла Маркса. Приревновав сопернице возлюбленного, женщина схватила нож и ударила им хозяйку квартиры в живот. Полученная травма привела к смерти.

Сейчас подозреваемая задержана.

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