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Общество

Дачные автобусы Пскова перешли на осеннее расписание движения

16 октября 2019 года, 09:34

В Пскове вступило в силу осеннее расписание движения автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Так, с 12 октября садоводческие товарищества будут обслуживаться по выходным дням. С 15 октября обслуживание садоводческих товариществ по рабочим дням закрывается. Полное расписание можно найти на сайте предприятия в разделе «Садоводческие товарищества».

Кроме того, автобусы по маршрутам №№8 и 8а с 12 октября переходят на новое расписание. Его также можно найти на сайте предприятия в разделе «Городские маршруты».

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