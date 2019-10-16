Дачные автобусы Пскова перешли на осеннее расписание движения

В Пскове вступило в силу осеннее расписание движения автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Так, с 12 октября садоводческие товарищества будут обслуживаться по выходным дням. С 15 октября обслуживание садоводческих товариществ по рабочим дням закрывается. Полное расписание можно найти на сайте предприятия в разделе «Садоводческие товарищества».

Кроме того, автобусы по маршрутам №№8 и 8а с 12 октября переходят на новое расписание. Его также можно найти на сайте предприятия в разделе «Городские маршруты».