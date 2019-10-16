Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В первый день перехода на «цифру» более 800 жителей Псковской области обратились за помощью

16 октября 2019 года, 09:28

За первые сутки с момента перехода региона на «цифру» поступило и отработано более 800 обращений жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из всех звонков около 200 – обращения с просьбой о волонтерской помощи. Сейчас помощь в настройке телевизионных приставок и спутникового оборудования в регионе готовы оказать более 300 волонтёров.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефону 8-800-100-60-11. Федеральная «горячая линия» доступна по номеру 8-800-220-20-02. На данный момент практически все обращения отработаны.

Добавим, на частотах аналогового телевидения размещен видеоролик с инструкцией перехода на цифровое телевещание.

Напомним, 14 октября в регионе отключили аналоговый телевизионный сигнал. На его смену пришло цифровое вещание.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)
Включение нового светофора на улице Юбилейной в Пскове состоится утром 17 октября
Известна сумма, которую сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Благоустройство сквера Искусств в Пскове должно завершится осенью 2020 года
Псковичей приглашают на Всероссийской семинар «Дети и традиционная народная культура»
«Титан-Полимер»: Причиной неприятия является недостаток информации о проекте предприятия
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
На строительство нового детсада в Овсище планируют потратить более 213 миллионов рублей
Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

Комментарии

Авторизация
No comments
Рецепты борщевика

Общество
15 октября 10:29

Рецепты борщевика

Власти ответили, как борются с «зонтиками»
Дорога в будущее

Общество
15 октября 10:16

Дорога в будущее

Почему сбивают людей на улицах Пскова и как нацпроект поможет сохранить жизни
Пассивный дом копейку сбережет

Общество / Коммуналка
14 октября 15:48

Пассивный дом копейку сбережет

Псковская студентка придумывает новый тип жилья – одновременно теплое и экономящее хозяевам деньги на оплате за электричество