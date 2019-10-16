В первый день перехода на «цифру» более 800 жителей Псковской области обратились за помощью

За первые сутки с момента перехода региона на «цифру» поступило и отработано более 800 обращений жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из всех звонков около 200 – обращения с просьбой о волонтерской помощи. Сейчас помощь в настройке телевизионных приставок и спутникового оборудования в регионе готовы оказать более 300 волонтёров.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефону 8-800-100-60-11. Федеральная «горячая линия» доступна по номеру 8-800-220-20-02. На данный момент практически все обращения отработаны.

Добавим, на частотах аналогового телевидения размещен видеоролик с инструкцией перехода на цифровое телевещание.

Напомним, 14 октября в регионе отключили аналоговый телевизионный сигнал. На его смену пришло цифровое вещание.