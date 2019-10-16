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Общество

Зампрокурора области Виктор Тепляков ответит на вопросы жителей Великих Лук

16 октября 2019 года, 09:09

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в октябре этого года организует личный прием граждан в прокуратуре Великих Лук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с первым заместителем прокурора области, необходимо в срок до 18 октября обратиться к прокурору Великих Лук Роману Хотченкову. При себе нужно иметь заявление и все имеющиеся документы по рассматриваемому вопросы.

Приём граждан пройдёт по адресу: Великие Луки, улица Пушкина, дом 10/1.

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