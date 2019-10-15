«Покровские посиделки» прошли в Туричинском доме культуры после ремонта

Туричинский дом культуры в Невельском районе открылся после ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В обновленных помещениях прошло первое мероприятие – «Покровские посиделки». Работники учреждения культуры организовали и провели для жителей близлежащих населенных пунктов традиционную русскую вечерку с фольклорными играми и забавами.

Подрядная организация отремонтировала фойе, кабинеты кружковой работы, зрительный зал, а также провела необходимые электротехнические работы. На эти цели выделено более 700 тысяч рублей. Косметический ремонт позволил создать необходимые условия для улучшения и расширения культурно-массовой работы с населением.