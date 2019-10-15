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Общество

Для «Титан-Полимера» выделили новую площадку под Псковом

15 октября 2019 года, 15:41

Для предприятия «Титан-Полимер» в границах особой экономической зоны «Моглино» выделили новый участок. Об этом сообщил директор предприятия Герман Петрушко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Были опасения со стороны местных жителей, сотрудников Тямшанской птицефабрики, что наши санитарные зоны будут пересекаться. Теперь с привязкой завода к новому участку все эти опасения окончательно сняты», - сказал он.

Герман Петрушко уточнил,что пришлось вносить некоторые коррективы для привязки к новому участку, коммуникациям.

«Фактически мы готовы к выходу на начало строительства первой очереди производства — БОПЭТ-пленки», - добавил он.

Именно производство пленки станет первой частью инвестпроекта. «Наш проект состоит из двух частей. Первая — это производство БОПЭТ-пленки, четвертый класс опасности, самый низкий, санитарно-защитная зона - 100 метров. Эта часть не требует общественных слушаний. Это, скажем так, первая очередь строительства», - сообщил представитель предприятия.

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