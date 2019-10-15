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Экономика

До открытия клиентского офиса «Экопрома» в Великих Луках осталось меньше месяца

15 октября 2019 года, 15:22

Совсем скоро в Великих Луках откроется второй клиентский офис регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Центр откроется 8 ноября на проспекте Ленина в доме №29.

До открытия клиентского офиса «Экопрома» в Великих Луках осталось меньше месяца
До открытия офиса осталось меньше месяца.
Фото предоставлено компанией «Экопром».
Сейчас в помещениях закончился ремонт, протягиваются сети, настраивается оборудование, в ближайшее время сюда завезут мебель.

До открытия клиентского офиса «Экопрома» в Великих Луках осталось меньше месяца
Великолучане смогут получать все услуги в режиме «единого окна».
Фото предоставлено компанией «Экопром».

В июле подобный центр мы открыли в Пскове и анонсировали открытие в Великих Луках. За два месяца работы псковский центр показал свою эффективность. Уверены, что так же будет востребован офис и в южной столице области», - сказал 


До открытия клиентского офиса «Экопрома» в Великих Луках осталось меньше месяцаСергей Пайст,
директор ООО «Экопром» 
По словам директора компании, принцип работы нового центра будет схожим с псковским. Точно также будет работать электронная очередь, а операторы будут принимать телефонные звонки.

Напомним, что Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00.

Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Центр находится на улице Льва Толстого в доме №3.

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