До открытия клиентского офиса «Экопрома» в Великих Луках осталось меньше месяца

Центр откроется 8 ноября на проспекте Ленина в доме №29.

Совсем скоро в Великих Луках откроется второй клиентский офис регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В июле подобный центр мы открыли в Пскове и анонсировали открытие в Великих Луках. За два месяца работы псковский центр показал свою эффективность. Уверены, что так же будет востребован офис и в южной столице области», - сказал

По словам директора компании, принцип работы нового центра будет схожим с псковским. Точно также будет работать электронная очередь, а операторы будут принимать телефонные звонки.

Напомним, что Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00.

Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Центр находится на улице Льва Толстого в доме №3.