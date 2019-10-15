Дмитрий Медведев: Перед нами стоит задача снизить смертность от инфарктов и инсультов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании президиума Совета при президенте России по национальным проектам «Демография» и «Здравоохранение». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Перед нами стоит задача к 2024 году снизить смертность от инфарктов, инсультов и других болезней кровообращения практически на четверть. На эти цели в бюджете мы предусмотрели 11,6 миллиардов рублей», - отметил Дмитрий Медведев.

К приоритетным задачам премьер-министр отнёс создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов на селе. До 2020 года их должно появиться 1,5 тысячи.

Напомним, на территории Псковской области реализуется семь региональных проектов по направлению «Здравоохранение» и пять региональных проектов по направлению «Демография».