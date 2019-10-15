Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Названы главные события минувшей недели, связанные с Михаилом Ведерников

15 октября 2019 года, 09:06

Журналисты Псковского агентства составили обзор тем, связанных с деятельностью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на прошлой неделе.

Названы главные события минувшей недели, связанные с Михаилом Ведерников
Губернаторская повестка была наполнена глобальными и рутинными делами.
Фото Сергей Герасимов.
В среду, 9 октября, глава региона вновь побывал на Талабских островах в Псковском озере. На встрече с местными жителями речь также шла о программе социально-экономического развития региона. Талабы включены в нее в качестве одной из потенциальных точек роста. В программе прописан пакет мер по созданию комфортных условий для проживания населения на островах, по благоустройству территорий, по привлечению туристов и паломников.

В четверг, 10 октября, глава региона принял участие в совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов России. Программа призвана помочь Псковской области определиться с инфраструктурой и выбрать наиболее перспективные инвестиционные проекты в разных сферах, чтобы затем перейти к их реализации. Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября.

В пятницу, 11 октября, Михаил Ведерников вручил представителям восьми больниц Псковской области ключи от новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Автомобили поступили в регион по национальному проекту «Здравоохранение».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)
Включение нового светофора на улице Юбилейной в Пскове состоится утром 17 октября
Известна сумма, которую сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Благоустройство сквера Искусств в Пскове должно завершится осенью 2020 года
Псковичей приглашают на Всероссийской семинар «Дети и традиционная народная культура»
«Титан-Полимер»: Причиной неприятия является недостаток информации о проекте предприятия
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
На строительство нового детсада в Овсище планируют потратить более 213 миллионов рублей
Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

Комментарии

Авторизация
No comments
Рецепты борщевика

Общество
15 октября 10:29

Рецепты борщевика

Власти ответили, как борются с «зонтиками»
Дорога в будущее

Общество
15 октября 10:16

Дорога в будущее

Почему сбивают людей на улицах Пскова и как нацпроект поможет сохранить жизни
Пассивный дом копейку сбережет

Общество / Коммуналка
14 октября 15:48

Пассивный дом копейку сбережет

Псковская студентка придумывает новый тип жилья – одновременно теплое и экономящее хозяевам деньги на оплате за электричество