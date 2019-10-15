Названы главные события минувшей недели, связанные с Михаилом Ведерников

Журналисты Псковского агентства составили обзор тем, связанных с деятельностью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на прошлой неделе.
Журналисты Псковского агентства составили обзор тем, связанных с деятельностью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на прошлой неделе.
В четверг, 10 октября, глава региона принял участие в совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов России. Программа призвана помочь Псковской области определиться с инфраструктурой и выбрать наиболее перспективные инвестиционные проекты в разных сферах, чтобы затем перейти к их реализации. Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября.
В пятницу, 11 октября, Михаил Ведерников вручил представителям восьми больниц Псковской области ключи от новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Автомобили поступили в регион по национальному проекту «Здравоохранение».