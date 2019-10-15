Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Четыре псковских автобуса изменили схемы движения из-за ремонта дороги

15 октября 2019 года, 11:01

В Пскове изменилась схема движения автобусов №№19, 11, 8 и 8а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 8.00 17 октября и до окончания работ закрывается для движения транспорта перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. В связи с этим движение автобусов по маршруту №11, 8 (с обеда), 8а (с обеда), 19 (с обеда) будет осуществляться в прямом направлении от Вокзала по улице Бастионной, улице Гагарина с выездом на Октябрьский проспект со всеми остановками; в обратном направлении от Летнего Сада по Октябрьскому проспекту со всеми остановками, улице Вокзальной.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)
Включение нового светофора на улице Юбилейной в Пскове состоится утром 17 октября
Известна сумма, которую сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Благоустройство сквера Искусств в Пскове должно завершится осенью 2020 года
Псковичей приглашают на Всероссийской семинар «Дети и традиционная народная культура»
«Титан-Полимер»: Причиной неприятия является недостаток информации о проекте предприятия
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
На строительство нового детсада в Овсище планируют потратить более 213 миллионов рублей
Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

Комментарии

Авторизация
No comments
Рецепты борщевика

Общество
15 октября 10:29

Рецепты борщевика

Власти ответили, как борются с «зонтиками»
Дорога в будущее

Общество
15 октября 10:16

Дорога в будущее

Почему сбивают людей на улицах Пскова и как нацпроект поможет сохранить жизни
Пассивный дом копейку сбережет

Общество / Коммуналка
14 октября 15:48

Пассивный дом копейку сбережет

Псковская студентка придумывает новый тип жилья – одновременно теплое и экономящее хозяевам деньги на оплате за электричество