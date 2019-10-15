Четыре псковских автобуса изменили схемы движения из-за ремонта дороги

В Пскове изменилась схема движения автобусов №№19, 11, 8 и 8а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 8.00 17 октября и до окончания работ закрывается для движения транспорта перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. В связи с этим движение автобусов по маршруту №11, 8 (с обеда), 8а (с обеда), 19 (с обеда) будет осуществляться в прямом направлении от Вокзала по улице Бастионной, улице Гагарина с выездом на Октябрьский проспект со всеми остановками; в обратном направлении от Летнего Сада по Октябрьскому проспекту со всеми остановками, улице Вокзальной.