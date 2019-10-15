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Происшествия

Поиски уроженки Белоруссии Ирины Ивановой, пропавшей в Пскове, продолжаются (ФОТО)

15 октября 2019 года, 10:02

Разыскивается 52-летняя жительница Пскова Иванова Ирина Владимировна, являющаяся уроженкой Республики Беларусь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Поиски уроженки Белоруссии Ирины Ивановой, пропавшей в Пскове, продолжаются (ФОТО)
Полицейские просят помочь в поисках этой женщины.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
4 октября этого года женщина без вести пропала на территории областного центра.

На вид ей 50 лет, рост 158 сантиметров, полного телосложения, волосы русые с сединой до плеч, передние зубы отсутствуют. Была одета в спортивную куртку тёмно-синего цвета, тёмные спортивные брюки и короткие сапоги на низком каблуке. Ходит медленно, смотрит обычно вниз. Есть проблемы со здоровьем. При себе у пропавшей женщины были ключи от дома.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины Ивановой, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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