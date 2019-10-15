Прокурор Псковской области готовится к встрече с жителями Новоржевского района

Прокурор Псковской области государственный советник юстиции второго класса Сергей Белов в октябре этого года примет граждан в прокуратуре Новоржевского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с прокурором области нужно до 18 октября обратиться к прокурору Новоржевского района Сергею Романенкову . При себе необходимо иметь заявление и все имеющиеся документы по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: Новоржев, улица Карла Маркса, дом 50.