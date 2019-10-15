Поджигателем «Оки» в Дедовичском районе оказался ранее судимый 18-летний парень

В Дедовичском районе по «горячим следам» полицейские раскрыли поджог автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 11 октября в Дедовичах около 6 часов утра у дома по Складскому переулку неизвестный поджог «ВАЗ-11113». Владелец этой «Оки», 26-летний житель поселка, сообщил о произошедшем стражам порядка.

В скором времени полицейским удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался безработный, ранее судимый 18-летний местный житель. Молодой человек уже дал признательные показания. Позже выяснилось, что перед тем, как совершить поджог, он украл из салона легковушки домкрат.

Причиненный им ущерб составил почти 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.