Достопримечательности Псковской области посетят тысячи школьников со всей России

Более 3,5 тысячи российских школьников посетят достопримечательности Псковской области, связанные с наследием Александра Невского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

До конца года гостями областной столицы станут юные туристы из разных регионов России, в том числе из Дальнего Востока и Северного Кавказа. Маршрут включен Министерством культуры РФ в Национальную программу детского туризма. Помимо нашего региона в него вошли Новгородская и Ярославская области.

Напомним, Псковская область готовится к 800-летию Александра Невского. В рамках юбилея запланированы более двухсот различных событий и акций. Среди наиболее значимых – реставрация иконы 17-го века «Святой благоверный князь Александр Невский с избранными святыми».

Кроме того, готовится соглашение с Российской национальной библиотекой по передаче прав Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику на переиздание листов из летописного свода, посвященного Александру Невскому. Прорабатывается возможность проведения музыкального проекта «Славься, Русь» с участием Псковского симфонического оркестра, сводного хора коллективов Пскова и Петербурга, солистов Мариинского театра в Псковском кремле.