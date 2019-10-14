Из-за реконструкции на два месяца перекроют участок улицы Волкова в Пскове

В связи с реконструкцией улицы Поземского с 9.00 15 октября до 24.00 15 декабря закрывается для движения автотранспорта участок улицы Волкова от улицы Поземского до улицы Труда. В качестве объездов определены улицы Поземского и Школьная. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, в связи с проведением работ в указанный период будет частично ограничена ширина проезжей части улицы Поземского на участке от улицы Кошевого до улицы Набат.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.