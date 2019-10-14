Точное место Ледового побоища установят в результате исследования Чудского озера

Российское военно-историческое общество выиграло грант на исследование дна Чудского озера. Об этом стало известно в ходе научно-практической конференции, посвященной празднованию 800-летия Александра Невского, передает корреспондент «Псковской правды».

Там будут искать артефакты и установят точное место Ледового побоища. Первая экспедиция уже состоялась. Фонд кино поддержал идею создания полнометражного фильма об Александре Невском. Один из авторов заявки – Александр Петров, лауреат премии «Оскар».