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Культура

Точное место Ледового побоища установят в результате исследования Чудского озера

14 октября 2019 года, 17:09

Российское военно-историческое общество выиграло грант на исследование дна Чудского озера. Об этом стало известно в ходе научно-практической конференции, посвященной празднованию 800-летия Александра Невского, передает корреспондент «Псковской правды».

Там будут искать артефакты и установят точное место Ледового побоища. Первая экспедиция уже состоялась. Фонд кино поддержал идею создания полнометражного фильма об Александре Невском. Один из авторов заявки – Александр Петров, лауреат премии «Оскар».

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Добавим, в начале 2020 года в Пскове откроется большая выставка, посвященная Александру Невскому, которая позже поедет в путешествие по России и за рубеж.

Напомним, указ о праздновании президент России Владимир Путин подписал ещё 24 июня 2014 года. Подготовка проходит уже пятый год.

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