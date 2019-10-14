Вера Емельянова: Память об Александре Невском особенно трепетно хранят в Пскове

«Память об Александре Невском особенно трепетно хранят в Пскове. Для нас большая честь принимать участие в подготовке мероприятий, посвященных 800-летию великого князя», - заявила 14 октября в ходе научно-практической конференции в Пскове первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Ежегодно на месте ледового побоища проходит одна из самых известных исторических реконструкций, а в областном центре ежегодно проходят чтения», - добавила она.

По словам первого замгубернатора, в рамках празднования 800-летия Александра Невского в регионе пройдут более 200 мероприятий.

«Уже определен земельный участок для строительства диорамы, появились пять новых туристических маршрутов, связанных с именем Невского, запланирована реставрация храма», - добавила Вера Емельянова.