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Общество

Вера Емельянова: Память об Александре Невском особенно трепетно хранят в Пскове

14 октября 2019 года, 15:46

«Память об Александре Невском особенно трепетно хранят в Пскове. Для нас большая честь принимать участие в подготовке мероприятий, посвященных 800-летию великого князя», - заявила 14 октября в ходе научно-практической конференции в Пскове первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Ежегодно на месте ледового побоища проходит одна из самых известных исторических реконструкций, а в областном центре ежегодно проходят чтения», - добавила она.

По словам первого замгубернатора, в рамках празднования 800-летия Александра Невского в регионе пройдут более 200 мероприятий.

«Уже определен земельный участок для строительства диорамы, появились пять новых туристических маршрутов, связанных с именем Невского, запланирована реставрация храма», - добавила Вера Емельянова.

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