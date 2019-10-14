Около 200 миллионов рублей может получить аэропорт Пскова имени княгини Ольги

В следующем году международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги может получить на развитие около 200 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
В следующем году международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги может получить на развитие около 200 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Несмотря на сложности, у нас есть четкое понимание, как развивать предприятие. Все федеральные руководители, от которых зависит принятие решений, нашу концепцию поддержали.