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Общество

Около 200 миллионов рублей может получить аэропорт Пскова имени княгини Ольги

14 октября 2019 года, 15:39

В следующем году международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги может получить на развитие около 200 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Несмотря на сложности, у нас есть четкое понимание, как развивать предприятие. Все федеральные руководители, от которых зависит принятие решений, нашу концепцию поддержали.


Около 200 миллионов рублей может получить аэропорт Пскова имени княгини ОльгиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Михаил Ведерников также договорился с коллегами-руководителями субъектов РФ о совместном субсидировании нескольких маршрутов.

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Ожидается, что в ближайшем будущем рейсы в Москву станут ежедневными, дважды в неделю самолеты будут отправляться из Пскова в Калининград, Сочи, Анапу и Симферополь.

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