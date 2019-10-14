Псковский госуниверситет принимает поздравления в честь своего восьмого дня рождения

В понедельник, 14 октября, Псковский государственный университет отмечает свой восьмой день рождения. Высшее учебное заведение было основано в 2011 году. Оно объединило в своей структуре Псковский политехнический университет, ПГПУ имени Сергея Мироновича Кирова и строительный техникум. В результате Псковский государственный университет стал крупнейшим вузом региона.

Добавим, что в 16.00 в актовом зале главного корпуса состоится праздничный концерт от студентов ПсковГУ. Всех желающих приглашают отпраздновать день рождения университета.