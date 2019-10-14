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Общество

Псковский госуниверситет принимает поздравления в честь своего восьмого дня рождения

14 октября 2019 года, 14:16

В понедельник, 14 октября, Псковский государственный университет отмечает свой восьмой день рождения. Высшее учебное заведение было основано в 2011 году. Оно объединило в своей структуре Псковский политехнический университет, ПГПУ имени Сергея Мироновича Кирова и строительный техникум. В результате Псковский государственный университет стал крупнейшим вузом региона.

Добавим, что в 16.00 в актовом зале главного корпуса состоится праздничный концерт от студентов ПсковГУ. Всех желающих приглашают отпраздновать день рождения университета.

Псковский госуниверситет принимает поздравления в честь своего восьмого дня рождения
ПсковГУ отмечает 8-летие.
Фото Андрея Степанова.
Несколько интересных фактов о ПсковГУ:

- С 2017 года вуз является одним из 33 опорных вузов России;

- 70% всех студентов региона – студенты ПсковГУ;

- ПсковГУ входит в топ-100 в рейтинге Интерфакса по интернационализации.

- Вуз является одним из 13 вузов страны, которые проводят тестирование иностранных граждан;

- Все образовательные программы вуза в этом году успешно прошли государственную аккредитацию;

- C 2018 года осуществляется набор на медицинское направление подготовки «Лечебное дело».

Напомним, сейчас ПсковГУ имеет около сотни соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 22 стран мира.

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