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Общество

Талантливые дети из Псковской области могут стать авторами новогодних открыток

14 октября 2019 года, 13:02

Юным художникам из Псковской области от 7 до 17 лет Музей Победы предложил стать авторами новогодних открыток. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.

Работы принимаются с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Финалистов конкурса объявят в начале декабря этого года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки девяти победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

Подробнее о конкурсе читайте по этой ссылке.

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