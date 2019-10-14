Талантливые дети из Псковской области могут стать авторами новогодних открыток

Юным художникам из Псковской области от 7 до 17 лет Музей Победы предложил стать авторами новогодних открыток. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.

Работы принимаются с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Финалистов конкурса объявят в начале декабря этого года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки девяти победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

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