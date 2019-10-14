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Спорт

Сотня мотоциклистов выйдет на трассу в Ваулиных горах ради Кубка губернатора

14 октября 2019 года, 12:11

Мотокросс на кубок губернатора Псковской области пройдет 20 октября в Ваулиных горах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На соревнованиях, посвященных 75-летию образования Псковской области, встретятся 100 спортсменов из Прибалтики, Беларуси, Московской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей.

Начало в 12.00. Вход свободный.

Состязания на мотоциклах пройдут в восьми категориях:

- Объём двигателя 50 кубических сантиметров;

- Объём двигателя 65 кубических сантиметров;

- Объём двигателя 85 кубических сантиметров;

- Объём двигателя 125 кубических сантиметров;

- «Ветераны» (спортсмены от 45 до 52 лет);

- Любители «А» и «B» (начинающие спортсмены без разряда);

- «Open» (профессиональные спортсмены).

Длина песчаной трассы – 1750 метров. Ширина в самом узком месте - 8 метров.

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