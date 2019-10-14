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Общество

Стартовала вторая попытка найти подрядчиков для благоустройства сквера в Овсище

14 октября 2019 года, 11:10

Начался прием заявок на повторные электронные торги на благоустройство сквера на улице Технической, 14 в псковском микрорайоне Овсище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее торги на заключение контракта по благоустройству этого сквера были объявлены в августе этого года, но тогда ни одна заявка не поступила.

Стоимость проекта – около 16 миллионов рублей. В новом сквере появятся пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, спортивная зона с тренажерами, зона тихого отдыха для настольных игр, будет оборудован межквартальный проезд, который объединит улицу Техническую с парковочными местами. Предусмотрено озеленение и установка фонарей.

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Напомним, всего в Пскове в этом году планировалось благоустроить пять общественных пространств. «Псковская правда» внимательно изучила документы, объехала все пять мест, пообщалась с депутатами и местными жителями, чтобы понять, что именно получат горожане.

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