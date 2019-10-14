Православные жители Псковской области празднуют Покров Пресвятой Богородицы

В понедельник, 14 октября, православные псковичи отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этот день по всей Псковской области в храмах собираются христиане, чтобы вспомнить чудесное явление Матери Божией во Влахернской церкви Константинополя.

По преданию, во время всенощного бдения блаженный Андрей увидел в храме идущую по воздуху Богородицу, озаренную светом и окруженную ангелами и святыми. Она со слезами молилась за христиан, а затем сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Честь внесения дня Покрова в число церковных праздников принадлежит Русской Церкви. Именно поэтому русские православные люди особо почитают этот праздник, как день, когда Божья Матерь устанавливает над Русью особое покровительство.

Отметим, архиерейскую божественную литургию в храме Покрова Божией Матери от Торгу возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. После богослужения состоится крестный ход и праздничная трапеза.