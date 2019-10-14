Читатели ещё успевают оформить подписку на «Псковскую правду» со значительной скидкой

Отличная новость: Почта России продлила декаду льготной подписки до 20 октября.

Теперь у читателей есть дополнительная неделя, чтобы оформить подписку на любимую газету «Псковская правда» со скидкой до 25% на первое полугодие 2020 года.

Вместо обычной цены на шесть месяцев в 764 рублей 16 копеек во время декады полугодовая подписка на «Псковскую правду» стоит всего 666 рублей 84 копейки.

Не теряйте драгоценное время, оформите подписку для себя и своих родных прямо сейчас прямо в любом отделении Почты России или по этой ссылке.

Наш индекс П3686.

Напомним, полный электронный архив газеты «Псковская правда», который содержит тысячи газетных полос, доступен по этой ссылке.