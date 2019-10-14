Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковские геймеры, играя в Mortal Kombat и Counter Strike, выяснят кто сильнее 26 октября

14 октября 2019 года, 09:44

В субботу, 26 октября, в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдёт турнир «Киберспорт против наркотиков», участники которого станут четыре лучшие команды из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по спорту.

Геймерам предстоит сразится в популярных онлайн-играх Dota 2 , Hearthstone, Counter Strike:GO, Clash Royale, FIFA20 и Mortal Kombat II.

«Если тебе уже есть 14 и у тебя непреодолимое желание поучаствовать, то спеши подать заявку! Отборочные игры начнутся уже совсем скоро, а регистрация открыта только до 20 октября», - отметили организаторы.

Для того, чтобы зарегистрироваться на турнир, необходимо пройти по этой ссылке.

Победители Победители турнира «Киберспорт против наркотиков» будут представлять интересы Псковской области на Кубке России по киберспорту.

Напомним, 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)
Включение нового светофора на улице Юбилейной в Пскове состоится утром 17 октября
Известна сумма, которую сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Благоустройство сквера Искусств в Пскове должно завершится осенью 2020 года
Псковичей приглашают на Всероссийской семинар «Дети и традиционная народная культура»
«Титан-Полимер»: Причиной неприятия является недостаток информации о проекте предприятия
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
На строительство нового детсада в Овсище планируют потратить более 213 миллионов рублей
Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

Комментарии

Авторизация
No comments
Приставку подарю дедушке

Спорт / Соревнования
24 сентября 10:23

Приставку подарю дедушке

Победители «Кросса нации» получили в качестве призов телевизионные приставки для перехода на «цифру» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Испытание высотой

Спорт
10 сентября 10:19

Испытание высотой

«Псков-747» впервые с сезона 2012/13 годов борется за победу во втором дивизионе, но ничья от Великих Лук на днях заставила псковичей опуститься строчкой ниже
А судьи кто

Спорт
5 сентября 11:53

А судьи кто

Топ-5 псковских арбитров из элитных дивизионов России в командных видах спорта