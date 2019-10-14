Псковские геймеры, играя в Mortal Kombat и Counter Strike, выяснят кто сильнее 26 октября

В субботу, 26 октября, в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдёт турнир «Киберспорт против наркотиков», участники которого станут четыре лучшие команды из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по спорту.

Геймерам предстоит сразится в популярных онлайн-играх Dota 2 , Hearthstone, Counter Strike:GO, Clash Royale, FIFA20 и Mortal Kombat II.

«Если тебе уже есть 14 и у тебя непреодолимое желание поучаствовать, то спеши подать заявку! Отборочные игры начнутся уже совсем скоро, а регистрация открыта только до 20 октября», - отметили организаторы.

Для того, чтобы зарегистрироваться на турнир, необходимо пройти по этой ссылке.

Победители Победители турнира «Киберспорт против наркотиков» будут представлять интересы Псковской области на Кубке России по киберспорту.

Напомним,