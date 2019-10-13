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Происшествия

В Великих Луках продолжается розыск 43-летнего мужчины

13 октября 2019 года, 12:26

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск Федорова Андрея Викторовича, 1976 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 22 марта этого года мужчина ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени его местонахождение не известно.

В Великих Луках продолжается розыск 43-летнего мужчины
Андрей Викторович Федоров
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.

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