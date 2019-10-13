До отключения аналогового вещания в Псковской области остался один день

С 14 октября в Псковской области прекратится аналоговая трансляция федеральных каналов.

В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть информационный ролик о переходе области на цифровое телевидение. Телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание, сообщает сайт «Луки.ру»

Чтобы определить, какое телевидение у вас дома, нужно внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом федерального канала есть буква «А», у вас 20 или меньше каналов, позаботьтесь о перенастройке телевизора или приобретите новое цифровое оборудование: телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору.

Обязательно проверьте свою антенну. Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или всеволновая антенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько дом удален от телебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем качественнее прием. Если башня видна из окна, сигнал можно принять на комнатную антенну.

Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей башни, в условиях сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте более 10 м лучше всего подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.

Месторасположение ближайшей телебашни можно проверить на сайте карта.ртрс.рф.

Для уверенного приема на достаточно большом удалении лучше всего использовать узконаправленную антенну, в зависимости от окружающих условий можно установить усилитель. В условиях разноэтажной застройки городов чаще всего требуется размещение антенны на крыше дома, чтобы избежать «препятствий» на пути телесигнала к зрителю. В этом случае наилучший вариант — коллективная домовая антенна.

По вопросам подключения «цифры» можно обратиться на региональную горячую линию: 8 (800) 100-60-11 или по круглосуточному номеру: 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.