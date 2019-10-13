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Общество

Михаил Ведерников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства

13 октября 2019 года, 10:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«От всей души поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Сельское хозяйство в Псковской области — сильная и перспективная отрасль, где работают трудолюбивые и амбициозные люди, способные добиваться высоких целей», - цитирует губернатора пресс-служба администрации региона.

По словам Михаила Ведерникова, усилиями аграриев регион сохраняет лучшую динамику развития на Северо-Западе России по росту производства мяса скота и птицы, а по итогам 2018 года область вышла в лидеры по объемам производства рапса. Заслуживают внимания областные проекты в сфере импортозамещения, переработки молока, дикоросов и плодово-ягодных культур. Целый ряд наших брендов за последние годы вышли на федеральный уровень, завоевав любовь и признание россиян.

Губернатор пообещал, что администрация Псковской области продолжит поддерживать эти успехи, увеличивать субсидии крестьянско-фермерским хозяйствам, искать новые ресурсы. «Рассчитываю, что широкие дополнительные возможности для помощи отрасли появятся уже скоро, вместе с индивидуальной программой социально-экономического развития области», - сообщил он.

«Благодарю всех работников сельского хозяйства за нелегкий каждодневный труд, терпение и выдержку! Отдельная признательность — ветеранам отрасли, которые долгие годы отдали работе на селе и помогли сохранить лучшие традиции Псковской области в непростые времена! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия! Уверен, вместе мы добьемся еще больших результатов!», - отметил Михаил Ведерников.

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