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Общество

Небольшие дожди ожидают псковичей в воскрсенье

13 октября 2019 года, 10:14
В воскресенье, 13 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Как сообщили в региональном управлении МЧС, воздух днем прогреется до +14 градусов. Прогнозируется ветер западных направлений 5-10 м/сек. и низкое атмосферное давление. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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