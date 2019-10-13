Общество Небольшие дожди ожидают псковичей в воскрсенье 13 октября 2019 года, 10:14

В воскресенье, 13 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Как сообщили в региональном управлении МЧС, воздух днем прогреется до +14 градусов. Прогнозируется ветер западных направлений 5-10 м/сек. и низкое атмосферное давление. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.