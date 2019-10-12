Уже два года Михаил Ведерников возглавляет Псковскую область

Вспомним, как менялся наш регион с приходом нового руководителя.
Два года назад, 12 октября 2017-го года президент России Владимир Путин освободил Андрея Турчака от должности губернатора Псковской области. Исполняющим обязанности главы региона был назначен заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.
А 13 октября состоялось представление и.о. губернатора Михаила Ведерникова.
- Честно признаюсь, что Псковская область – регион для меня новый, несмотря на то, что родился я на Северо-Западе. В этой части рассчитываю на вашу поддержку, хотелось бы максимально быстро с регионом познакомиться, изучить проблематику, соответственно, начать решать проблемные вопросы, - заявил Михаил Ведерников после оглашения указа президента о его назначении.
Сразу же глава региона окунулся в работу, выезжая в самые проблемные объекты: на затянувшуюся стройку перинатального центра , взял под личный контроль строительство школы и возведение путепровода в Великих Луках, ознакомился с кризисной ситуацией псковского аэропорта. А также подвергал чиновников критике за нерасторопность.
Одной из стратегических линий работы Михаила Ведерникова становится решение вопроса с госдолгом региона и привлечение дополнительных средств в бюджет области. Для чего Михаилу Ведерникову приходилось периодически ездить в Москву.
Решение вопроса госдолга региона стало одной из стратегических линий Михаила Ведерникова.
Фото Андрея Степанова
Очень скоро эти командировки дали положительные результаты – уже в конце декабря в проект областного бюджета 2018 года пришли дополнительные средства в размере 2,7 млрд рублей.
Значительные поступления в региональный бюджет благодаря усилиям Михаила Ведерникова стали поступать и дальше. Они направлялись на ремонт стадиона "Машиностроитель", были возобновлены полеты санавицации, ремонтировались фасадов, благоустройства городских пространств, и не только в Пскове. Например, в Плюссе открылся комбинат по переработке пластика.
Михаил Ведерников дал ясно понять, что экономика и инвестиции являются для него одним из основных направлений развития региона. Псковская область участвовала во всевозможных крупных российских экономических форумах в Сочи и Санкт-Петербурге, выставках, ярмарках.
Михаил Ведерников и Михаил Сутягинский подписали соглашение об экологическом партнерстве на форуме в Сочи.
Фото Сергея Герасимова
Также глава региона заручился поддержкой Ольги Голодец в работе по развитию здравоохранения в Псковской области.
Особое внимание Михаил Ведерников уделял и все остальным сферам жизни. Так, благодаря договоренностям главы региона с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года начали курсировать первые «Ласточки». А с 1 ноября 2019 года будет запущена четвертая – ночная пара «Ласточек», которая позволит комфортабельно добираться из Пскова в Петербург и обратно в ночное время. Кстати, в феврале 2019 года «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Возможно, выйдут они и на маршрут «Псков-Рига-Таллин».
С 2018 года между Псковом и Петербургом стали курсировать первые
Фото Андрея Степанова
Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в октябре 2018 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, которое стало ежедневным, а после, кстати, организованы полёты в Сочи. В планах открытие маршрутов до Калининградской области, Минеральных Вод, Риги (Латвия) и Таллина (Эстония).
Вопрос создания полигона ТКО в Псковской области стал одним из главных для команды главы региона. Вместе с обсуждением проблемы обращения с ТКО в Псковской области заметно чаще стали говорить и о культуре обращения с мусором самих жителей, например о раздельном сборе отходов.
Благодаря губернатору в регионе в 2018-м году была открыта первая профессиональная площадка для воркаута в Пскове. На которой был принят Кубок мира по воркауту.
Спортивная площадка открыта для всех.
Фото Дарьи Хватковой
Демонстрировал Михаил Ведерников и высокий уровень внимания к общественным структурам и некоммерческому сектору. В 2018-м году в Пскове был создан общественный проект #Команда2018, суть которого заключается в объединении под единым брендом всех неравнодушных людей, у которых есть идеи по развитию региона. Этим Михаил Ведерников обозначил, что молодежь может и должна активно участвовать в жизни, развитии и процветания региона.
Михаил Ведерников создал общественный проект
Фото Андрея Степанова
Активность и неравнодушие к проблемам понравилась псковичам в работе Михаила Ведерникова, и 9 сентября 2018 года они избрали его губернатором. Стали меняться люди в администрации региона, была перестроена структура администрации.
А депутаты приняли вынесенный теперь уже губернатором законопроект о том, кого и как будут награждать за заслуги перед регионом.
Затронуты были, как и ранее, все сферы жизни человека. Это и ремонт дорог в регионе и строительство Северного обхода, и вопросы, связанные со здравоохранением, и развитием спорта и многое другое.
В конце 2018-го года в регионе прошел первый международный форум СМИ.
В итоге губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в десятку самых успешных глав рейтинга, который эксперты составили для Кремля.
Не менее бурная деятельность развернулась в области и в текущем году – ведь задач было поставлено очень много. Например, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который планируется направить порядка 2 миллиарда рублей. На состояние дорог постоянно жаловались жители области, и вот губернатор их услышал. Большое внимание уделяется ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий в Пскове и районах, ремонтируются сельские автодороги.
Благодаря главе региона в Псковской области активно реализуется нацпроект «Здравоохранение». На его реализацию планируется направить 740 миллионов рублей, периодически закупается новое оборудование и лекарства.
В рамках нацпроекта «Демография» открываются новые детские сады и школы. Так, например, в 2018 году открылась новая школа в Великих Луках, а в 2019 году – новая школа на 500 мест в Дно. Также в этом году в Пскове заработал Кикоинский класс.
В Дно открылась новая школа на 500 учеников.
Фото Марии Овсяник
Правительство РФ поддержало обращение Михаила Ведерникова и выделило 94 миллиона рублей на реконструкцию областной библиотеки в Пскове.
А в январе Президент России Владимир Путин включил губернатора Михаила Ведерникова в новый состав президиума Государственного совета РФ.
В сфере культуры произошли значительные изменения. В сохранение и реставрацию памятников культуры, архитектуры и истории намерены вложить беспрецедентную для региона сумму — 12 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря объединению усилий Сергея Степашина, Михаила Ведерникова и митрополита Тихона. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены 10 псковских храмов, и этот список планируется расширять и дальше.
В Псковской области 12 млрд рублей вложат в реставрацию объектов национального достояния.
Фото Сергея Герасимова
Уделил Михаил Ведерников огромное внимание поддержке и развитию кинопроизводства. По его инициативе в регионе введена система рибейтов — компенсация создателям фильмов в Псковской области.
Промышленность Псковской области выходит на лидирующие позиции – это отмечают в Минпромторге по растущим показателям индекса промышленного производства. Активно развивается животноводство.
По инициативе губернатора в Псковской области была разработана новая концепция Пушкинских дней поэзии, и в этом году в регионе уже проводились Дни пушкинской поэзии и русской культуры. В итоге праздник посетили 23 тысячи человек, что стало рекордом.
Особое внимание Михаил Ведерников уделяет развитию спорта и спортивной инфраструктуры на территории региона. Также регион собирается войти в государственную программу развития сельских территорий. И у Псковской области наконец-то появились свой флаг, герб и скоро будет объявлен гимн.
Развитию спорта в области губернатор уделяет особенное внимание.
Фото Андрея Степанова
Сейчас перед губернатором Псковской области стоит ещё одна важная задача – создание индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Итогом реализации этой программы к 2024-му году должны стать повышение денежных доходов населения, снижения уровня безработицы, рост уровня газицикации.
10 октября программа развития Псковской области была рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева. Окончательно она будет представлена правительству РФ в конце октября.
Программа развития Псковской области рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева.
Фото пресс-службы администрации Псковской области