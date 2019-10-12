Уже два года Михаил Ведерников возглавляет Псковскую область

Вспомним, как менялся наш регион с приходом нового руководителя. Два года назад, 12 октября 2017-го года президент России Владимир Путин освободил Андрея Турчака от должности губернатора Псковской области. Исполняющим обязанности главы региона был назначен заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. А 13 октября состоялось представление и.о. губернатора Михаила Ведерникова. - Честно признаюсь, что Псковская область – регион для меня новый, несмотря на то, что родился я на Северо-Западе. В этой части рассчитываю на вашу поддержку, хотелось бы максимально быстро с регионом познакомиться, изучить проблематику, соответственно, начать решать проблемные вопросы, - заявил Михаил Ведерников после оглашения указа президента о его назначении. Сразу же глава региона окунулся в работу, выезжая в самые проблемные объекты: на затянувшуюся стройку перинатального центра , взял под личный контроль строительство школы и возведение путепровода в Великих Луках, ознакомился с кризисной ситуацией псковского аэропорта. А также подвергал чиновников критике за нерасторопность. Одной из стратегических линий работы Михаила Ведерникова становится решение вопроса с госдолгом региона и привлечение дополнительных средств в бюджет области. Для чего Михаилу Ведерникову приходилось периодически ездить в Москву.



Также глава региона заручился поддержкой Ольги Голодец в работе по развитию здравоохранения в Псковской области. Особое внимание Михаил Ведерников уделял и все остальным сферам жизни. Так, благодаря договоренностям главы региона с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года начали курсировать первые «Ласточки». А с 1 ноября 2019 года будет запущена четвертая – ночная пара «Ласточек», которая позволит комфортабельно добираться из Пскова в Петербург и обратно в ночное время. Кстати, в феврале 2019 года «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Возможно, выйдут они и на маршрут «Псков-Рига-Таллин».



Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в октябре 2018 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, которое стало ежедневным, а после, кстати, организованы полёты в Сочи. В планах открытие маршрутов до Калининградской области, Минеральных Вод, Риги (Латвия) и Таллина (Эстония). Вопрос создания полигона ТКО в Псковской области стал одним из главных для команды главы региона. Вместе с обсуждением проблемы обращения с ТКО в Псковской области заметно чаще стали говорить и о культуре обращения с мусором самих жителей, например о раздельном сборе отходов. Благодаря губернатору в регионе в 2018-м году была открыта первая профессиональная площадка для воркаута в Пскове. На которой был принят Кубок мира по воркауту.



Демонстрировал Михаил Ведерников и высокий уровень внимания к общественным структурам и некоммерческому сектору. В 2018-м году в Пскове был создан общественный проект #Команда2018, суть которого заключается в объединении под единым брендом всех неравнодушных людей, у которых есть идеи по развитию региона. Этим Михаил Ведерников обозначил, что молодежь может и должна активно участвовать в жизни, развитии и процветания региона.



Правительство РФ поддержало обращение Михаила Ведерникова и выделило 94 миллиона рублей на реконструкцию областной библиотеки в Пскове. А в январе Президент России Владимир Путин включил губернатора Михаила Ведерникова в новый состав президиума Государственного совета РФ. В сфере культуры произошли значительные изменения. В сохранение и реставрацию памятников культуры, архитектуры и истории намерены вложить беспрецедентную для региона сумму — 12 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря объединению усилий Сергея Степашина, Михаила Ведерникова и митрополита Тихона. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены 10 псковских храмов, и этот список планируется расширять и дальше.



Сейчас перед губернатором Псковской области стоит ещё одна важная задача – создание индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Итогом реализации этой программы к 2024-му году должны стать повышение денежных доходов населения, снижения уровня безработицы, рост уровня газицикации. 10 октября программа развития Псковской области была рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева. Окончательно она будет представлена правительству РФ в конце октября.



