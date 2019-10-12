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Происшествия / Правосудие

В Печорах вынесли приговор двум парням, которые избили до смерти мужчину из-за 280 рублей

12 октября 2019 года, 13:25

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Слественного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, двое местных жителей 19 и 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под надуманным предлогом выманили из дома потерпевшего, чтобы его ограбить. Они напали на него сзади и нанесли множество ударов руками и ногами, а также заранее приготовленной палкой по голове, туловищу и конечностям. В результате потерпевшему были причинены телесные тяжкие повреждения в виде множественных переломов и разрывов внутренних органов, от которых он скончался. А злоумышленники, забрав 280 рублей, с места преступления скрылись.

Кроме того, в ходе предварительного расследования была установлена причастность старшего фигуранта к организации кражи телевизора из дома, совершенной с вовлечением своей несовершеннолетней сожительницы. Также изучение личности показало, что оба фигуранта уже не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением различных преступлений.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 11 лет 6 месяцев и 8 лет 1 месяц. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.  

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