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Общество / Экология

В Пскове специалисты чистят и углубляют реку Великую

12 октября 2019 года, 12:10

Как сообщили «Псковской правде» в Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, проблема с расчисткой реки назрела еще восемь лет назад. Но проект удалось подготовить только в прошлом году, а сейчас начались работы по расчистке и углублению реки.

«Изымаем грунты, в первом этапе у нас запланировано 53 тысячи кубических метров, выкашиваем водную растительность - 8 гектаров, от начала города Пскова до Ольгинской набережной", - пояснила зампредседателя Комитета по природным ресурсам и экологии Татьяна Можжина.

Первый этап рассчитан на ближайшие три года. В это время специалисты будут трудиться на участке от границы города до впадения Псковы в Великую. 

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