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Происшествия

Мошенники сняли с карты псковички почти 500 тысяч рублей

12 октября 2019 года, 11:47

Незнакомцы действовали под видом банковских работников. Всего за последние несколько дней в Пскове, Великих Луках и Острове местные жители лишились более 700 тысяч рублей после общения с неизвестными лицами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 67-летней жительнице Великих Лук 9 октября на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что для избегания несанкционированного доступа к банковской карте пенсионерки надо срочно уточнить ее номер и другие реквизиты. Горожанка все необходимые сведения предоставила. В результате с ее банковской карты было списано 38 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В аналогичной ситуации 10 октября псковичка лишилась 490 тысяч рублей, а 42-летняя жительница города Острова не досчиталась на своей банковской карте 213 тысяч рублей. Проводится расследование.

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